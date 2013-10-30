مصر تبحث تقديم حوافز لمنظمى السياحة البريطانية للأقصر

قال مسئولون فى قطاع السياحة المصرى، إن وزارتى السياحة والطيران المدنى تبحثان تقديم حوافز لمنظمى الرحلات البريطانية، إلى مدينة الأقصر الأثرية جنوب مصر، خلال الموسم الشتوى الحالى، فى خطوة لإنعاش الحركة الوافدة إليها.

وقال مصدر مسئول فى وزارة السياحة المصرية فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، إن الوزارة طلبت من وزارة الطيران خفض رسوم الإقلاع والهبوط لطيران العارض البريطانى "شارتر"، وكذلك رسوم الخدمات الأرضية، التى تصل إلى 5 آلاف دولار للطائرة.

وأضاف أن وزارة الطيران، تدرس منح التذكرة الداخلية للسائح البريطانى مجانا فى مطار القاهرة لزيارة الأقصر لتحفيز الإشغالات بها.

وبحسب المسئول، فإن شركات الطيران البريطانية كانت قد طلبت من وزير السياحة تسيير رحلات مباشرة من لندن إلى الأقصر.

وتعد الأقصر من أهم المناطق التاريخية على مستوى العالم، ويوجد بها نحو 21 ألف غرفة فندقية تتوزع بين ثابتة وعائمة، لكن الاضطرابات السياسية، لاسيما فى أعقاب عزل مرسى، دفعت معدلات السياحة إلى الانحسار لتصل فى المحافظة إلى 1.5% فى سبتمبر الماضى.

وقالت عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إن عدد الوافدين البريطانيين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، بلغ 700 ألف سائح، حققوا دخلا سياحيا بنحو 514 مليون دولار.

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة بالأقصر، إن شركات السياحة البريطانية، أكدت أن رحلاتها للمدينة الأثرية بداية مارس المقبل.

وبحسب مسئول بارز فى وزارة السياحة، طلب عدم ذكر اسمه: "سيعمل وزير السياحة على محاولة إثناء الشركات البريطانية عن قرارها، واستئناف الرحلات إلى الأقصر وأسوان جنوب مصر فى ظل الاستقرار الأمنى، مقارنة بالقاهرة قلب الأحداث السياسية فى مصر خلال الفترة الحالية".

وتعول مصر على قطاع السياحة فى توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع نحو 68 مليار جنيه (9.8 مليار دولار).

ووفقا لتقرير حديث صادر عن وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة، حصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه، فإن 83% من السياحة البريطانية لمصر تأتى بهدف الاستجمام على الشواطئ، فى حين يأتى 13% للسياحة الثقافية، خاصة بالأقصر وأسوان جنوب مصر، و4% لأنماط سياحية أخرى.