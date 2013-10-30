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الشمر واليانسون علاج للتخلص من الإمساك المزمن

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الشمر واليانسون علاج للتخلص من الإمساك المزمن الشمر واليانسون علاج للتخلص من الإمساك المزمن

يقدم الدكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل وصفة طبيعية مجربة تساعد على التخلص من الإمساك المزمن, وطرد النفخة والغازات.

مكونات الوصفة:
>شمر حب, حبة حلوة -يانسون حب- ورق سنامكه
>التحضير والاستخدام:
>نضع ملعقة صغيرة من الشمر وملعقة صغيرة من اليانسون فى كوب ماء, نترك المزيج يغلى على نار هادئة لمدة نصف دقيقة ثم نُطفئ النار, نُضيف للمزيج مقدار 10 ورقات سنامكى, ونغطى الكوب لمدة 10 دقائق, بعد ذلك يُصفى المزيج, ويُحلى بالعسل أو السكر, ويُشرب دافئا ونستخدم الوصفة مرة واحدة فى المساء, ثلاث مرات فى الأسبوع, ولمدة أسبوعين.

الملاحظات:
>يُمكن استخدام الوصفة يومياً فى حالات الإمساك الشديد، وفى حالة استخدام الوصفة بشكل دائم, يُفضل استخدامها لمدة أسبوعين, وتركها لمدة أسبوع.
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مصر 365