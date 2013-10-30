القطامي: تعزز مكانة المعلم ودوره الفاعل

أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أن الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجائزة " فاركي جيمس" لأفضل معلم على مستوى العالم، يعتبر دعماً جديداً لمسيرة التعليم وتعزيزاً لمكانة المعلم العلمية ودوره الفاعل في بناء أجيال المستقبل، ودليلًا كبيراً على دعم القيادة الرشيدة اللامحدود للارتقاء بالعلم والمعلم، وسبيلًا جديداً يبث روح التنافسية بين المعلمين في الميدان.

وأضاف القطامي :إن القيادة الرشيدة تولي أهمية بالغة للمعلم ورسالته التي يؤديها، ودوره الكبير في نهضة الوطن، وبناء اجيال المستقبل، فجاءت الجائزة لتكون حافزاً جديداً لأعضاء هيئة التدريس في الامارات لبذل المزيد من الجهد لرفع اسم الامارات عالياً بين دول العالم، باعتبار أن الاهتمام بالمعلم هو اللبنة الأولى في بناء وتقدم الدول الحديثة.

شكر

توجه القطامي بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اهتمام سموه برفعة المعلم، ودعم سموه البالغ لقطاع التعليم والنهوض به وتعزيز مكانته عالمياً.

وأفاد القطامي بأن وزارة التربية والتعليم لم تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم، وبرامج التأهيل الفاعلة لكافة المعلمين في الإمارات، وشديدة الحرص على تحقيق الاستقرار لهم في بيئة العمل وتطوير أدواته وتجهيزاته، بما يساعدهم على الإبداع والابتكار والتميز، مؤكداً ثقة الوزارة في خبراتها المميزة من المعلمين، ممن ينتسبون إلى واحدة من أرفع المهن وأجلها، وهي مهنة التعليم.

وأكد أن مؤسسة جيمس التعليمية من كبرى المؤسسات التربوية التي تلعب دوراً هاماً في دعم مسيرة التعليم الخاص في الدولة، وتخصيصها قيمة الجائزة بمليون دولار دليلاً على دورها الباز في المجتمع التربوي الذي تستحق عليه الشكر والتقدير.