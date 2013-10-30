معرض «نجاح» يوفر 6000 فرصة عمل للمواطنين

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع صباح أمس فعاليات معرض «نجاح» للتعليم والتدريب والتوظيف بأبوظبي، فيما توفر عدد من الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض أكثر 6000 فرص عمل متنوعة للمواطنين، حيث استقبلت مئات المواطنين في أجنحتها المختلفة في اليوم الأول للمعرض، وقامت بتلقي طلبات التوظيف في التخصصات المختلفة التي تطرحها.

فيما استعرضت المؤسسات التعليمية المشاركة في المعرض المنح الدراسية المختلفة التي تقدمها للطلبة والبعثات الدراسية للمواطنين التي ترتبط بالدرجة الأولى باحتياجات سوق العمل وتستهدف تأهيلهم للحصول على فرص وظيفية مناسبة بعد تخرجهم.

وأعلنت مجموعة شركات "أدنوك" عن طرح 4000 وظيفة للمواطنين خلال مشاركتها في المعرض، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها لتحقيق هدفها الإستراتيجي بالوصول إلى 75% معدل توطين في هيكلها الوظيفي بحلول العام 2017.

فيما اعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن توفير نحو 250 بعثة دراسية داخل الدولة في درجة البكالوريوس للطلبة خلال العام الدراسي الجاري، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 30% خلال العام الدراسي المقبل.

وتفصيلاً، تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مختلف الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث أكد على أهمية مثل هذه المعارض في توحيد الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم خطط التوطين بالتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات الرائدة في إمارة أبوظبي. ويضم المعرض أكثر من 160 مؤسسة تعليمية وشركة تتطلع إلى توظيف الآلاف المواطنين الخريجين.

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ، على أهمية مشاركة المجلس سنويا في معرض نجاح الذي يعتبر حدثا هاما يسهم في تعزيز التواصل مع المجتمع والجمهور والتعريف بخطط ورؤى مجلس أبوظبي للتعليم والمنبثقة من رؤية أبوظبي 2030 لإقامة اقتصاد مبني على المعرفة وتطوير مهارات الطلبة المواطنين ورفع كفاءتهم العلمية والعملية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وفي المجالات والقطاعات المختلفة.

منح دراسية

ولفت الخييلي إلى أن المجلس يقدم مجموعة من برامج المنح الدراسية للطلاب المواطنين من خلال عقد شراكات مع المؤسسات والجهات الحكومية في تخصصات حيوية مثل قطاع التكنولوجيا المتطورة، وقطاع النقل ، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع التعليم، وقطاع الانشاءات والتخطيط المدني والعمراني، وكذلك القطاعات الثقافية و إدارة وتشغيل المتاحف في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات.

وقال "جناح المجلس سيساعد الطلاب والزوار في تحديد اختياراتهم من التخصصات الجامعية وذلك من خلال الاطلاع على مختلف البرامج والتخصصات المطروحة، كما سيحظى طلبة الصف الثاني عشر ببرنامج زيارات للمعرض تتيح لهم الحصول على الإرشاد الأكاديمي سواء من مجلس أبوظبي للتعليم أو المؤسسات التعليمية المشاركة ضمن جناح المجلس في المعرض.

وأضاف الخييلي "خلال أيام المعرض الثلاثة سيقوم فريق من المجلس بتقديم الإرشاد الأكاديمي للزوار وطلاب وطالبات الحلقة الثالثة في المدارس الحكومية والخاصة بإمارة أبوظبي وذلك من خلال العروض التقديمية التي تقدمها إدارة الإرشاد والبعثات والتي من شأنها أن تساعدهم في تحديد أهدافهم المستقبلية واتخاذ القرار المناسب لمستقبلهم الدراسي، كما ستقوم المؤسسات التعليمية المشاركة في جناح المجلس كذلك باستعراض أحدث برامج البكالوريوس والماجستير، وتزويد الجمهور بشكل مباشر أو من خلال الكتيبات بأهم المعلومات المتعلقة بالالتحاق بالجامعات وسنوات الدراسة وغيرها من الأمور التي تهم الطلبة.

أدنوك

وقال خالد أحمد الخوري محلل أول بإدارة توظيف المواطنين في مجموعة شركات "أدنوك": " نطرح من خلال مشاركتنا في معرض نجاح للتعليم والتدريب والتوظيف 4000 فرصة عمل للمواطنين في التخصصات المختلفة التي تزخر بها الشركة، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي لأدنوك الوصول إلى نسبة التوطين 75% في هيكلها الوظيفي بحلول العام 2017.

وذكر أن "أدنوك" توفر 3 أشكال من المنح الدراسية، حيث يطرح المعهد البترولي منحا دراسية كاملة في العديد من التخصصات مثل الهندسة البترولية والكهربائية والميكانيكية، فيما يتم توفير منح دراسية تشمل عددا من البعثات المحلية، بالإضافة إلى البعثات الدولية.

الوظائف الفنية

وكشف عن طرح برامج دراسية تطويرية تستغرق مدة زمنية من 8 إلى 12 شهراً، تستهدف الطلبة الدراسية في التخصصات الفنية في مؤسسات التعليم العالي، من أجل تأهيلهم للالتحاق بالوظائف الفنية المتوافرة في "أدنوك".

300 مواطن

من جانبها، قالت منى وليد نائب رئيس شوؤن قسم التوظيف في "طيران الاتحاد" إن الشركة تحرص سنوياً على المشاركة في هذا المعرض، حيث يوفر منصة مثالية لعرض مختلف الوظائف والفرص التعليمية المتاحة أمام المواطنين، مشيراً إلى أن طيران الاتحاد وضمن مبادرة "أبشر" تلتزم سنوياً بتعيين نحو 300 مواطن في التخصصات المختلفة المتاحة، مشيرة إلى أن الشركة تسعى إلى إضافة 1500 مواطن لهيكلها الوظيفي خلال السنوات الخمس المقبلة.

برامج الدراسات العليا

بدورها أعلنت جامعة خليفة خلال مشاركتها في معرض "نجاح" فتح باب التسجيل لبرامج الماجستير في الأمن المدني والدولي وأمن المعلومات وهندسة الطاقة النووية والهندسة بالبحث العلمي (هندسة الكهرباء والكمبيوتر)، فيما تتنوع تخصصات الدكتوراه المطروحة لتشمل هندسة الكهرباء والكمبيوتر والهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران والفضاء والهندسة النووية والهندسة الطبية الحيوية وهندسة الروبوتات.

فيما استعرضت الجامعة لزوارها من الطلبة برنامج الشيخ محمد بن زايد لمنح الدراسات العليا للمواطنين، الذي يقدم لطلبة الجامعة من المواطنين العديد من المزايا المغرية كرواتب شهرية متميزة للطلبة بدوام كامل وتأمين صحي للطالب وعائلته وتغطية كافة نفقات الدراسة والرسوم وحضور المؤتمرات العلمية حول العالم مع ضمان العمل بعد التخرج.

مبادرات أكاديمية لجامعة أبوظبي

طرحت جامعة أبوظبي أمس خلال مشاركتها في فعاليات معرض "نجاح" السنوي للتعليم والتوظيف والتدريب عدداً من المبادرات الأكاديمية الجديدة التي تعتزم تدشينها خلال هذا العام الجامعي وذلك تزامناً مع احتفالاتها بمرور 10 سنوات على تأسيسها ، ومنها إطلاق برنامج بكالوريوس الهندسة الكيميائية وبرنامج ماجستير الهندسة في إدارة المشاريع والذي تطرحه بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال وجامعة بوردو غرب لافاييت في الولايات المتحدة الأميركية وبرنامج ماجستير العلوم في الهندسة المدنية تخصص الهندسة المدنية العامة أو هندسة الإنشاءات.

وأكد الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي حرص الجامعة على مشاركتها سنوياً في معرض نجاح والذي يعد منصة تواصل متكاملة مع الطلبة وأولياء أمورهم ويتيح لهم الفرصة للتعرف عن كثب ببرامج الجامعة وما تطرحه من تخصصات تلبي احتياجات الموارد البشرية لسوق العمل بالدولة والمنطقة، ويتيح المعرض للجامعة التواصل مع مختلف المؤسسات التعليمية ومؤسسات قطاع الأعمال في الدولة لدراسة آفاق التعاون المشترك في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.