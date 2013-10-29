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انتهت - أرسنال 0-2 تشيلسي .. ماتا يضرب بالثاني

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انتهت - أرسنال 0-2 تشيلسي .. ماتا يضرب بالثاني انتهت - أرسنال 0-2 تشيلسي .. ماتا يضرب بالثاني

متابعة حية ومباشرة لمباراة أرسنال وتشيلسي في دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

في الدقيقة 66 عقب دخول ميسوت أوزيل، ينجح خوان ماتا في مضاعفة النتيجة بتسديدة يمينة رائعة تسكن الزاوية اليسرى لفابيناسكي.

مع بداية الشوط الثاني يستعد ميسوت أوزيل وأوليفيه جيرو للدخول للملعب لمحاولة تعديل النتيجة بإجراء عمليات الإحماء.

في الدقيقة 26 يتقدم أزبلكويتا لأرسنال بعد محاولة جينكينسون إعادة الكرة للحارس فابيناسكي بالرأس ينجح مدافع تشيلسي في استغلال الكرة ويحولها في الشباك مباشرة.

يبدأ أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال بتشكيل يغيب عنه عدة عناصر أساسية أبرزهم ميسوت أوزيل وأوليفيه جيرو الجالسين على مقاعد البدلاء.

وفي المقابل يحتفظ جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بهدافه فرناندو توريس الذي تألق أمام مانشستر سيتي في الجولة السابقة من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

فابيناسيكي - فيرمالين - ناتشو - كوشيلني - جينكينسون - روزيسكي - كازورلا - ويلشاير - رامسي - بندتنر - مياتشي

بينما يلعب تشيلسي بالتشكيل التالي:

شوارزر - جاري كاهيل - ديفيد لويز - أزبلكويتا - برتراند - إيسيان - أوبي ميكيل - ويليان - دي بروين - إيتو - ماتا

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