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العثور على رأس لاعب كرة قدم برازيلي في حقيبة أمام منزله!

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العثور على رأس لاعب كرة قدم برازيلي في حقيبة أمام منزله! العثور على رأس لاعب كرة قدم برازيلي في حقيبة أمام منزله!

ريو دي جانيرو (إفي): أعلنت السلطات البرازيلية مقتل لاعب الكرة السابق رودريجو سيلفا سانتوس فجر اليوم في مدينة ريو دي جانيرو، وتم العثور على رأس اللاعب في حقيبة أمام باب منزله.

وقالت الشرطة البرازيلية ان زوجة اللاعب عثرت على الحقيبة أمام باب منزله.

يشار إلى أن زوجة اللاعب تعمل ضمن جهاز الشرطة لحفظ الأمن في منطقة "عشش الصفيح" في ريو دي جانيرو، حيث تنشط عصابات المخدرات.

وكان الزوجان يقطنان منطقة ريالينجو، أحد الأحياء غربي ريو دي جانيرو، بالقرب من منطقة عشش الصفيح، وهي المنطقة التي مازالت تسيطر عليها عصابات المخدرات رغم طردها.

وأشارت التقارير إلى أن سيلفا سانتوس الذي لعب داخل البرازيل وكان له مسيرة احترافية في السويد وهندوراس، لم يكن له أعداء، ولم يتلق أي تهديدات طوال الفترة الماضية، حسب تصريحات زوجته.

وكان اللاعب السابق قد تم اختطافه بعد منتصف ليل الاثنين، عن طريق شخصين اقتاداه داخل سيارة، قبل أن يتم قتله والتمثيل بجثته لإيصال رساله، حيث تم وضع الرأس أمام منزله بدون عينين أو لسان.

وتكثف قوات الأمن مساعيها للعثور على باقي الجسم، والكشف عن الجناه خلال الساعات المقبلة.

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