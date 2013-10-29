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بالفيديو .. تشيلسي يطيح بأرسنال على ملعبه في كأس الرابطة

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بالفيديو .. تشيلسي يطيح بأرسنال على ملعبه في كأس الرابطة بالفيديو .. تشيلسي يطيح بأرسنال على ملعبه في كأس الرابطة

أقصى تشيلسي مضيفه أرسنال من دور الـ16 لكأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية بفوزه بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الإمارات.

ونجح جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بتشكيل مكون من البدلاء بجانب بعض العناصر الأساسية في العبور لربع النهائي على حساب المدفعجية.

ولم يشرك أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال عناصره الأساسية الهجومية مع بداية المباراة باستثناء أرون رامسي وكازورلا وجاك ويلشاير، بينما احتفظ بأوليفيه جيرو وميسوت أوزيل في الشوط الثاني.

افتتح سيزار أزبلكويتا التسجيل في الدقيقة 25 من خطأ دفاعي للمدافع الشاب كارل جينكنسون الذي حاول إعادة الكرة بالرأس للحارس فابيناسكي، إلا أن المدافع الإسباني وصل إليها قبل الحارس وسددها في المرمى مباشرة معلنا التقدم. شاهد الهدف

وبعد دخول أوزيل ملعب المباراة في الدقيقة 63، ضاعف خوان ماتا النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 66 بتسديدة يمينية سكنت الزاوية اليسرى لحارس المدفعجية. شاهد الهدف

ورغم الدفع بالعناصر الأساسية لأرسنال إلا أن هجوم المدفعجية ظهر ضعيفا ولم ينجح في اختراق دفاع الزرق.

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فيديو اليوم السابع

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