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ننشر صور محاولات الإخوان اقتحام مؤتمر حزب النور ببنى سويف

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ينشر "اليوم السابع" صور محاولة عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، لإفساد المؤتمر الذى عقده حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، بمحافظة بنى سويف، بقاعة المؤتمرات التابعة لجمعية الشابات المسلمات بالمحافظة فى محاولة منهم لاقتحام القاعة وإنهاء المؤتمر.

وقال حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن عددا من أنصار الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى ببنى سويف، تجمعوا أمام مؤتمر لأعضاء حزب النور بقاعة المؤتمرات التابعة لجمعية الشابات المسلمات بالمحافظة فى محاولة منهم لاقتحام القاعة وإنهاء المؤتمر، فى حين أصر حزب النور على استكمال المؤتمر متجاهلين هتافات أنصار الرئيس المعزول.

وردد أنصار مرسى الهتافات المعادية لحزب النور وبعض قياداته، دون أن يتعرض لهم أى من أعضاء الحزب.

حضر اللقاء الدكتور سيد مصطفى خليفة نائب رئيس الحزب، والدكتور شعبان عبد العليم الأمين المساعد وأمين الحزب ببنى سويف، وعادل نصر عضو مجلس الشيوخ الحزب، وسيد العفانى أمين الحزب السابق ببنى سويف، وطارق المهدى عضو مجلس الشورى السابق، ومحمد عياد.

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