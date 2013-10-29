محامية لبنانية تخطف قلب George Clooney

إمرأة سمراء غامضة شوهدت برفقة النجم الأمريكي، George Clooney ، الأسبوع الماضي،تبين لاحقاً أنها المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين.

وقد شوهد Clooney برفقة علم الدين وهما يتناولان العشاء ويتبادلان الإبتسامات، وسط تناقل أخبار في وسائل إعلام بريطانية وأمريكية حول وجود علاقة رومانسية بينهما.

يشار إلى أن علم الدين تتخصص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وتتحدث الإنكليزية، والفرنسية، والعربية، وهي تمثل حالياً مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في قضية ترحيله إلى السويد، وكانت قد اختيرت أجمل محامية في لندن عام 2013.

يذكر أن Clooney الأعزب الأشهر في هوليوود ارتبط في السابق بعلاقات مع العديد من الحسناوات.