أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محامية لبنانية تخطف قلب George Clooney

Google+ Print
محامية لبنانية تخطف قلب George Clooney محامية لبنانية تخطف قلب George Clooney

إمرأة سمراء غامضة شوهدت برفقة النجم الأمريكي، George Clooney ، الأسبوع الماضي،تبين لاحقاً أنها المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين.
وقد شوهد Clooney برفقة علم الدين وهما يتناولان العشاء ويتبادلان الإبتسامات، وسط تناقل أخبار في وسائل إعلام بريطانية وأمريكية حول وجود علاقة رومانسية بينهما.
يشار إلى أن علم الدين تتخصص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وتتحدث الإنكليزية، والفرنسية، والعربية، وهي تمثل حالياً مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في قضية ترحيله إلى السويد، وكانت قد اختيرت أجمل محامية في لندن عام 2013.
يذكر أن Clooney الأعزب الأشهر في هوليوود ارتبط في السابق بعلاقات مع العديد من الحسناوات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي