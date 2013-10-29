متحدث النفط الليبية: السفيرة الأمريكية تؤكد أن شركات بلادها مستمرة

أعلن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحرارى، أن السفيرة الأمريكية بليبيا "ديبورا كى جونز"، أكدت أن الشركات الأمريكية مستمرة بليبيا ومستعدة لتقديم المساعدات لقطاع النفط الليبى.

وأضاف الحرارى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أن السفيرة أبدت استعداد بلادها لتدريب كافة العاملين فى مجال النفط والغاز وتطوير وتأهيل قدراتهم.

وقال الحرارى، إن المؤسسة الوطنية للنفط تهتم بمساهمة الشركات الأمريكية فى تطوير قطاع النفط والغاز بليبيا، وكانت شركة "ماراثون أويل" الأمريكية قد عرضت حصتها بشركة الواحة بليبيا للبيع فى شهر يوليو الماضى لكنها تراجعت حسب تصريحات المؤسسة الوطنية للنفط.

يشار إلى أن السفيرة الأمريكية بطرابلس والملحق التجارى والاقتصادى عقدا اجتماعا مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس لبحث نشاط الشركات الأمريكية العاملة بمجال النفط.