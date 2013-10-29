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غدا.. النيابة تستمع لأقوال أحمد الفضالي ضد باسم يوسف

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غدا.. النيابة تستمع لأقوال أحمد الفضالي ضد باسم يوسف غدا.. النيابة تستمع لأقوال أحمد الفضالي ضد باسم يوسف

كتب : أ ش أ منذ 56 دقيقة

تبدأ نيابة استئناف القاهرة، صباح غد، تحقيقاتها في البلاغ المقدّم من المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" بقناة "سي بي سي".

وسيستمع وليد فكري، رئيس النيابة، إلى أقوال الفضالي بشأن البلاغ المقدّم منه والذي يتهم باسم يوسف بإهانة والجيش المصري والثورة المصرية.

وكان الفضالي قد طالب في بلاغه بإجراء تحقيق قضائي وباتخاذ الإجراءات القانونية ضد باسم يوسف ومحاكمته جنائيًا عما بدر منه من جرائم سب وقذف وإهانة لمصر وشعبها وارتكاب فعل فاضح علني ومخالفة النظام العام والآداب ونشر الرذيلة وإشاعة الألفاظ النابية والدعوة إلى الانحلال الأخلاقي بما ينال من قيمة المصريين ويحط من كرامتهم ويؤثر على انتمائهم الوطني.

ومن المقرر أن يعقد المستشار الفضالي - عقب إدلائه بأقواله - مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر غد الأربعاء يعلن خلاله عن تفاصيل الأقوال التي أدلى بها.

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