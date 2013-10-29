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يوسف: خلافة برادلي؟ دوري الأبطال أهم

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يوسف: خلافة برادلي؟ دوري الأبطال أهم يوسف: خلافة برادلي؟ دوري الأبطال أهم

يضع محمد يوسف المدير الفني للأهلي الفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم هو أكثر أحلامه، مشيرا لعدم تفكيره كونه أحد المرشحين لخلافة الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري.

وينتهي عقد برادلي بنهاية لقاء غانا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014 يوم 19 نوفمبر المقبل، بينما يلعب الأهلي مع أورلاندو في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم الثاني من نوفمبر في جنوب إفريقيا.

وقال يوسف في تصريحات للصحفيين من جنوب إفريقيا: "كامل تركيزي حاليا في مواجهة أورلاندو، تسيطر على تفكيري وهي حلم حياتي حاليا".

وأضاف "الفوز بدوري الأبطال أهم عندي من خلافة برادلي في منتخب أو حتى متابعة أخبار بيتي".

وأشار يوسف "التتويج بأول بطولة مع الأهلي حلم، فمابالك بأن تكون دوري أبطال إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية".

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