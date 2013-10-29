الحصول على كأس مصر باب احتراف عمر جابر ومحمد إبراهيم

ربط كمال درويش رئيس الزمالك المعين بين حصول الفريق على لقب كأس مصر واحتراف لاعبي النادي في الفترة المقبلة.

وتأهل الزمالك لملاقاة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر يوم الثالث من نوفمبر، قبل أيام من المباراة النهائية التي تحدد التاسع من الشهر نفسه موعدا لها.

ويملك عمر جابر ظهير الفريق عرضا من فالنسيان الفرنسي، كما أن مالاجا الإسباني يصر على ضم محمد إبراهيم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال درويش في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء: "لن يقف مجلس الإدارة في وجه أي لاعب يصل عرضا رسميا للاحتراف".

وأضاف "الحصول على كأس مصر سيكون باب احتراف محمد إبراهيم وعمر جابر في أوروبا".

وأكد درويش أن ناديه يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين والناشئين الذين يمكنهم تعويض احتراف أي لاعب.