فيرجسون: مانشستر يونايتد هو الوحيد القادر على العودة والتتويج

يؤمن السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن الشياطين الحمر هو الفريق الوحيد القادر على العودة والفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويعاني مانشستر يونايتد في وجود ديفيد مويس خليفة فيرجسون باحتلاله المرتبة الثامنة حتى الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لموسم 2013/2014.

وقال فيرجسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "نحن الفريق في هذه البطولة (الدوري الإنجليزي) القادر على العودة من الخلف والتتويج باللقب بسبب التاريخ".

وأعلن فيرجسون اعتزاله التدريب بعد 27 عاما مع الشياطين الحمر، محققا فيهم 38 لقبا، وفي المقابل يكافح مويس لوضع يونايتد على طريق المنافسة هذا الموسم.

وأضاف المدرب الاسكتلندي "لقد قدمنا انطلاقات أسوأ كثيرا، ولكن نجحنا في العودة مرة أخرى".