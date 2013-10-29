الأسد يصدر عفوا عن الجنود الفارين من الجيش شرط أن يسلموا أنفسهم

دمشق (ا. ف. ب)

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الثلاثاء مرسوم "عفو عام" عن المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم والجنود الفارين من الخدمة، شرط تسليم أنفسهم خلال مهل معينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل الذين حملوا السلاح ضد الجيش السورى.

وجاء فى نص المرسوم أن "رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 أكتوبر" أى اليوم، "عن كامل العقوبة" بالنسبة إلى جرائم التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الفرار منها، "إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال ثلاثين يوما"، أو "إذا التحقوا بوحداتهم" خلال هذه المهلة.

كما يشمل العفو "عن كامل العقوبة" عن "مرتكبى جرائم الفرار الداخلى" و"الخارجى" أى الجنود الذين يتركون قطعهم العسكرية، ولا يعودو للالتحاق بالخدمة العسكرية مرة أخر ، من يبقى منهم داخل البلاد أو من يغادرها، شرط أن "يسلموا أنفسهم خلال ثلاثين يوما بالنسبة للفرار الداخلى وتسعين يوما، بالنسبة للفرار الخارجى".

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عديدة مشابهة لهذا منذ بدء النزاع السورى فى منتصف مارس 2011، وشمل مرسوم عفو صادر فى أبريل "الجرائم الإرهابية" و"التآمر" و"حيازة السلاح وتهريبه".