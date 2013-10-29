أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأسد يصدر عفوا عن الجنود الفارين من الجيش شرط أن يسلموا أنفسهم

Google+ Print
الأسد يصدر عفوا عن الجنود الفارين من الجيش شرط أن يسلموا أنفسهم الأسد يصدر عفوا عن الجنود الفارين من الجيش شرط أن يسلموا أنفسهم

دمشق (ا. ف. ب)

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الثلاثاء مرسوم "عفو عام" عن المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم والجنود الفارين من الخدمة، شرط تسليم أنفسهم خلال مهل معينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ولا يوضح المرسوم ما إذا كان العفو يشمل الذين حملوا السلاح ضد الجيش السورى.

وجاء فى نص المرسوم أن "رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور، يمنح عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 29 أكتوبر" أى اليوم، "عن كامل العقوبة" بالنسبة إلى جرائم التخلف عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية أو الفرار منها، "إذا تمت تسوية أوضاعهم التجنيدية أصولا خلال ثلاثين يوما"، أو "إذا التحقوا بوحداتهم" خلال هذه المهلة.

كما يشمل العفو "عن كامل العقوبة" عن "مرتكبى جرائم الفرار الداخلى" و"الخارجى" أى الجنود الذين يتركون قطعهم العسكرية، ولا يعودو للالتحاق بالخدمة العسكرية مرة أخر ، من يبقى منهم داخل البلاد أو من يغادرها، شرط أن "يسلموا أنفسهم خلال ثلاثين يوما بالنسبة للفرار الداخلى وتسعين يوما، بالنسبة للفرار الخارجى".

وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عديدة مشابهة لهذا منذ بدء النزاع السورى فى منتصف مارس 2011، وشمل مرسوم عفو صادر فى أبريل "الجرائم الإرهابية" و"التآمر" و"حيازة السلاح وتهريبه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365