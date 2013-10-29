علماء ينجحون فى إخفاء خلايا مكونة للأنسولين عن الجهاز المناعى

قال فريق دولى من الباحثين، إنه من غير المستبعد أن يتم تطوير بنكرياس صناعى يكون قادرا على إنتاج الأنسولين فى جسم المصابين بالسكر مستقبلا دون أن يثير هذا البنكرياس ردود فعل لافظة له من قبل الجسم، حيث طور الباحثون فى سبيل ذلك نظاما يتم من خلاله إخفاء خلايا تفرز الأنسولين عن الجهاز المناعى للجسم.

وتبين من خلال أولى التجارب التى أجراها الباحثون على أحد المرضى، أن هذا النظام يعمل من ناحية المبدأ، حيث ظل ينتج أنسولين حتى بعد زراعته بعشرة أشهر ولم يتسبب فى أى شكاوى لدى المريض حسبما أوضح الباحثون اليوم الثلاثاء فى مجلة بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم.

غير أن النظام لا يتيح للمريض حتى الآن التخلى عن الحصول على أنسولين من خارج الجسم.

ومن المعروف، أن الخلايا التى تفرز الأنسولين تدمر بشكل غير قابل للعلاج لدى المرضى المصابين بالسكر من النوع الأول وأن هؤلاء المرضى يضطرون للحصول على هذا الأنسولين من خارج الجسم طوال حياتهم.

ومن الممكن من ناحية المبدأ تلافى هذا القصور من خلال زراعة بنكرياس أو ما يعرف بجزر لانجر هانز (مجموعات صغيرة من خلايا البنكرياس) التى تفرز الأنسولين لهؤلاء المرضى ولكنهم سيضطرون عندئذ لتعاطى عقاقير تحول دون رفض الجسم لهذا الجسم الغريب عنه، لهذا السبب ولقلة الأعضاء المتوفرة للتبرع فإن مرضى السكر من النوع الأول لا يفكرون كثيرا فى العلاج بهذه الطريقة، خاصة المرضى المصابين بشدة والذين يصعب لديهم وقف عملية استقلاب السكر رغم كل الجهود الطبية معهم.

ولكن هذا النظام الجديد الذى طوره الباحثون تحت إشراف الأستاذة باربرا لودفيج من جامعة دريسدن الألمانية يمكن أن يساعد فى التحايل على بعض هذه المشاكل.

ويبدو هذا النظام مثل العلبة الصغيرة ويتم زراعته تحت جدار البطن. ولأن الخلايا التى يتم زراعتها من خلال هذا النظام تظل منفصلة عن الجسم فإنها لا تثير لدى الجهاز المناعى للجسم رد فعل طارد لها.

وفى الوقت ذاته فإن الأنسولين الذى تفرزه هذه الخلايا يمكن أن يصل إلى الجسم.

ولتوفير ما تحتاجه الخلايا من الأكسجين فإن هذه العلبة مزودة باحتياطى أكسجين خاص بها ويتم ملؤه يوميا عبر منفذ يصل للخارج.

وقال الباحثون إن ذلك لا يمثل صعوبة بالنسبة للمريض وإن هذا النظام لم يتسبب فى حدوث ردود فعل طاردة من قبل الجهاز المناعى وإن الخلايا ظلت تزود الجسم بالأنسولين خلال التجربة التى استمرت عشرة أشهر على المريض.

غير أن هذه الكمية من الأنسولين لم تكف لتزويد الجسم بحاجته منه.

ولكن الباحثين أكدوا أن ذلك لم يكن أيضا الهدف من وراء دراستهم التى كانت تهدف فى البداية حسب الباحثين إلى البرهنة على أن هذا النظام صالح من ناحية المبدأ.

وقال الباحثون إنه من الضرورى إجراء تجارب أخرى بهدف الوصول للكمية الكافية للجسم من الأنسولين وإنه من غير المستبعد ملء هذه العلبة بخلايا تفرز الأنسولين مأخوذة من الخنزير وذلك لمواجهة النقص فى الخلايا وفى أعضاء البنكرياس المتوفرة للتبرع.