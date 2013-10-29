سر العلاقة بين رزان مغربي وأحمد فهمي

تحيط الإعلاميّة رزان المغربي والفنّان أحمد فهمي، برنامجهما الجديد الذي بدأت قناة "الحياة" بعرض البرومو الخاص به بتكتم شديد.

الطرفان يرفضان الإفصاح عن أيّة تفاصيل تخصّ البرنامج، ويفضلاّن إحاطته بجو من الغموض، انصياعاً لرغبة القناة، وهو ما ساهم في زيادة الفضول الجماهيري لمعرفة المفاجأة التي يعدها الإثنان من خلال برنامجهما.

يذكر أن رزان أعلنت حملها في شهرها الرابع، وقد قالت والدتها أنّ مظاهر الحمل لم تبد بعد على رزان لشدّة نحافتها، ما قد يؤهلها للظهور أمام الكاميرا بمظهر لائق.

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