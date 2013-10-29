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ميساء نور وليليا نومينيه البرايم السادس من "ستار أكاديمي"

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ميساء نور وليليا نومينيه البرايم السادس من "ستار أكاديمي" ميساء نور وليليا نومينيه البرايم السادس من "ستار أكاديمي"

يستضيف البرايم السادس من "ستار أكاديمي" النجم اللبناني الفارس فارس كرم، الذي سيقدّم باقة من أجمل أغانيه مع طلاّب الأكاديميّة. كما ستعود الفنانة لارا اسكندر الى مسرح "ستار أكاديمي"، لتستعيد أجمل ذكرياتها على هذا المسرح الذي خرّجها نجمة.
أما النومينيز الثلاث الذين دخلوا دائرة خطر الخروج من البرنامج، بعد تقديمهم الإيفال الخامس، فهم ميساء الماجري ونور فراوتي وليليا بن شيخة. فلمن سيؤول تصويت الجمهور؟ ومن سينقذه تصويت الطلاّب؟

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