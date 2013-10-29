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"موازين" ينهي القطيعة بين راغب علامة وجمهور المغرب

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"موازين" ينهي القطيعة بين راغب علامة وجمهور المغرب "موازين" ينهي القطيعة بين راغب علامة وجمهور المغرب

يحلّ الفنّان راغب علامة ضيفاً على مهرجان "موازين-إيقاعات العالم" 2014 الذي اعتادت العاصمة الرباط تنظيمه سنوياً في الأسبوع الأخير من شهر مايو، حيث اقتربت المفاوضات بين الطرفين من نهايتها، وهو ما ألمح إليه راغب في حفله الفنّي الأخير في منتجع "مازغان" بمدينة الجديدة.
وبإحيائه لحفلات "موازين 2014" سيكون راغب قد وضع حداً لحالة غيابه عن المهرجانات الفنية بالمغرب، ولقطيعته مع جمهوره التي دامت زهاء 19 سنة.
وكانت شائعات قد لاحقت راغب في مرحلة سابقة، نفاها في مؤتمر عقده في الدار البيضاء، حيث تبرّأ حينها من كل ما نسب إليه من "تحقير" لفتيات المغرب أو طعن في شرفهن، ووصف راغب ما وقع بالشائعة المغرضة التي كانت الغاية منها النيل من نجاحه الكاسح في العالم العربي، وبعودته تكون مفاعيل الشائعة قد أبطلت عملياً، ما يؤكد عمق العلاقة التي تربط راغب بالجمهور المغربي.

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