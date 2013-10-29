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حقيقة زواج رولا شامية ووديع جورج وسوف

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حقيقة زواج رولا شامية ووديع جورج وسوف حقيقة زواج رولا شامية ووديع جورج وسوف

يبدو أنه موسم الشائعات في بيروت، ولكن هذه المرة تبدو الشائعة مفرحة لأنها تتعلق بخبر زواج وليس بخبر موت. فقد انتشر في لبنان خبر زواج الفنانة الكوميدية رولا شامية ووديع جورج وسوف وبأن الزواج تم مدنياً في قبرص.
"سيدتي نت" اتصلت بالفنانة رولا شامية التي كانت منهمكة بالتصوير وسألتها" هل نقول مبروك" فأجابت "على ماذا" فقلنا لها "على زواج مدنيا من وديع الوسوف". فنفت شامية الخبر جملة وتفصيلا وردت" لو كان خبر زواجي صحيحاً لكنت أعلنته بنفسي... هم ينشرون اخباراً كما يحلو لهم لأنهم "بلا مخ"! وبماذا يمكن أن أرد عليهم أو أن أقول لهم".

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سيدتي