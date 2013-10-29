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أورلاندو: خطتنا هي تسجيل الكثير من الأهداف في الأهلي

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أورلاندو: خطتنا هي تسجيل الكثير من الأهداف في الأهلي أورلاندو: خطتنا هي تسجيل الكثير من الأهداف في الأهلي

يسعى أورلاندو بايرتس للفوز وتسجيل الكثير من الأهداف في مرمى الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.. بحسب تبوجو مولوي المدرب المساعد للفريق الجنوب إفريقي.

ويلعب الأهلي في جنوب إفريقيا مع أورلاندو بايرتس يوم 2 السبت المقبل، على أن يخوض مباراة الإياب يوم 10 نوفمبر.

وقال مولوي لوسائل الإعلام في جنوب إفريقيا: "نلعب على أرضنا يوم السبت، ولا مجال أمامنا لخسارة المباراة، فالخطة ستكون الهجوم دون استقبال أهداف في مرمانا".

وتابع "خطتنا هي أن نفوز وأن نسجل الكثير من الأهداف في الأهلي".

وأتم موضحا "وعدنا الناس في جنوب إفريقيا منذ بداية البطولة أننا سنحقق اللقب الثاني، ونحن الآن على بعد مباراتين من الوفاء بوعودنا".

وحقق أورلاندو لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة طوال تاريخه عام 1995.

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