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بعد 57 سنة.. أول احتفال بمعركة البرلس البحرية فى موقع الحدث 3 نوفمبر

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بعد 57 سنة.. أول احتفال بمعركة البرلس البحرية فى موقع الحدث 3 نوفمبر بعد 57 سنة.. أول احتفال بمعركة البرلس البحرية فى موقع الحدث 3 نوفمبر

تشهد قرية برج البرلس أول احتفالية من نوعها بالعيد القومى لمحافظة كفر الشيخ يوم 3 نوفمبر.

واستجاب المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ لمحمد على القصاص شيخ الصحفيين ومدير مكتب الأهرام السابق ورئيس تحرير مجلة إنترناشيونال ريفيو الحالى" لإعادة الحق لأصحابه فى احتفال أهالى قرية البرلس والمحافظة بمرور 57 سنة على انتصار أهالى البرلس فى معركة البرلس البحرية بالقرية بموقع الحدث.

وقال القصاص فى الطلب الذى قدمه للمحافظ "آن الأوان أن ينتصر المحافظ لأهل قرية البرلس بعد مرور 57 سنة على المعركة لاسترداد حقهم فى الاحتفال على ضفاف البحيرة التى شهدت المعركة بين سرب من لنشات الطوربيد البحرية المصرية وبعض قطع أسطول العدو الفرنسى أثناء العدوان الثلاثى الغاشم على بورسعيد ومصر ويومها استشهد ضباط وصف وجنود بواسل بعد أن أغرقوا إحدى قطع أسطول العدو الفرنسية "جاندارك " وثم اشتباك أثناء رحلة العودة إلى الإسكندرية مع الطيران المعادى لتغرق اللنشات بشهدائها وهم بقيادة المقدم بحرى جلال الدين الدسوقى ورفاقة الرائد بحرى صبحى إبراهيم نصر والرائد بحرى إسماعيل عبدالرحمن فهمى، والنقيب بحرى مصطفى محمد طبالة، والنقيب بحرى على صالح على صالح وباقى الضباط العشرة ومنهم الملازم بحرى جول إلياس الجمال الشهير بـ "جول جمال".

وأشار القصاص إلى أنه طالب المحافظ بالتنسيق بينه وبين اللواء أركان حرب أسامة الجندى قائد القوات البحرية، لإقامة نصب تذكارى عالمى لشهداء المعركة على شاطئ بوغاز البرلس موقع خروج الشهداء، علمًا بأن الرسومات التى صممها المثال العالمى الدكتور السيد عبده عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، كنت قد سلمتها إلى السيد الفريق بحرى أحمد صابر سليم قائد اقوات البحرية الأسبق ومازالت موجودة فى مكتبه.

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مصر 365