"صوت العرب" تحتفل بمرور 60 عامًا على ثورة الجزائر

كتب : الوطن منذ 29 دقيقة

تحتفل شبكة صوت العرب في الأول من نوفمبر المقبل بالعيد الستين على إنشائها، وهو اليوم الذي شهد إعلان بيان الثورة الجزائرية الأول عبر أثيره عام ‏1954‏م بصوت المناضل الجزائري أحمد بن بيلا‏؛ حيث تقدم الشبكة يومًا خاصًا يتضمن برنامج "صباح الخير يا عرب"، ولقاء مع شعبان لوناكل رئيس الإذاعة الجزائرية، الذي يتحدث عن التعاون بين صوت العرب وإذاعة الجزائر في الاحتفال بهذه المناسبة‏.‏

كما يقدم في الثانية ظهرًا بثًا مشتركًا مع إذاعة الجزائر؛ حيث يستضيف من الجزائر أساتذة للتاريخ في الجامعة الجزائرية ومن مصر الرائد الإذاعي أحمد سعيد، والدكتور ‏جاد طه أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر‏.

وفي السهرة، يقدم برنامج سينمائيات حلقة خاصة عن السينما الجزائرية ومعالجة الأحداث الوطنية ولقاء مع المخرج الجزائري أحمد رشدي‏، كما يقدم برنامج دنيا المسرح حال المسرح الجزائري وكيف يتناول هذه المرحلة المهمة التي انتهت بإعلان الاستقلال،‏‏ بينما يقدم برنامج صورة شخصيات جزائرية مناضلة‏.