مفتى لبنان يستقبل البعثة المصرية لعلماء الأزهر

استقبل مفتى لبنان الشيخ محمد رشيد قبانى فى دار الفتوى، اليوم، البعثة المصرية لعلماء الأزهر الشريف إلى لبنان، بحضور مدير أزهر لبنان الشيخ يوسف إدريس.

وأطلعت البعثة المفتى قبانى على المهام التى سيقوم بها أعضاؤها فى لبنان فى مجال التعليم والخطابة والتدريس فى المساجد فى بيروت والمناطق اللبنانية.

ونوه قبانى بدور ورسالة الأزهر الشريف فى العالمين العربى والإسلامى، والجهود التى يبذلها علماء الأزهر فى التوعية بثقافة الإسلام وحضارته فى العالم، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم الدينية، لنشر رسالة الإسلام وأحكامه وأخلاقه وقيمه السامية فى الأسرة والمجتمع.

> كما التقى مفتى لبنان ممثل دار الفتوى إلى أستراليا الشيخ مالك زيدان الذى أطلعه على الأنشطة التى تقوم بها ممثلية دار الفتوى فى أستراليا، برعاية الشئون الدينية والاجتماعية للمسلمين اللبنانيين هناك.