وكيل الأزهر يفتتح المنطقة الجديدة ومعاهد أزهرية السبت المقبل بسوهاج

تستقبل منطقة سوهاج الأزهرية السبت القادم، الدكتور عباس عبداللاه شومان، وكيل الأزهر الشريف، وذلك فى جولة تفقدية للمنطقة، والقيام بالعديد من الافتتاحات والتى تأتى فى مقدمتها افتتاح منطقة سوهاج الأزهرية الجديدة على طريق أسيوط - سوهاج.

وتستغرق الجولة بمحافظة سوهاج يومين، يكون فى استقبال فضيلته اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، والدكتور أحمد حسين حمادى وكيل المنطقة الأزهرية بسوهاج، ولفيف من قيادات الأزهر ورجال الدين.

صرح بذلك علاء زيدان، مدير إدارة العلاقات العامة بمنطقة سوهاج الأزهرية، والذى أشار إلى أن الجولة تتضمن أيضًا افتتاح عدد من المعاهد الأزهرية منها معهد أولاد نصير الإعدادى بنين ومعهد فتيات أولاد نصير، والمقامين بالجهود الذاتية، كما يتم افتتاح معهد فتيات تونس الإعدادى الثانوى ضمن خطة الدولة، وفى اليوم الثانى للزيارة سوف يتم زيارة تفتيش طهطا الأزهرى وافتتاح المعهد النموذجى.

وعلى جانب آخر، أوضح شومان محمد أحمد، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمنطقة الأزهرية، أن المنطقة أنهت كافة الاستعدادات للزيارة، وقامت بتوجيه الدعوات لكافة رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية، بالإضافة إلى أن جولة وكيل الأزهر تأتى فى ظل الاهتمام بالتعليم الأزهرى، والوقوف على المشكلات والمعوقات التى من شأنها تعطيل سير رسالة الأزهر السامية.