مسابقة للياقة البدنية بالصالة المغطاة لطلاب جامعة جنوب الوادى

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسابقة لياقة بدنية لطلبة وطالبات الجامعة فى الفترة من 29-30من الشهر الحالى بالصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن الأيام القادمة ستشهد العديد من الأنشطة الطلابية بكافة الكليات وأيضا على مستوى الجامعات المصرية والعربية.

وأضاف الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة أن مسابقة اللياقة البدنية تشارك فيها كليات الجامعة بأكملها.