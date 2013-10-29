بالفيديو:نصائح تحرّرك من اشتهاء السكر

بيروت ـ ماغي شمّا

تعاني سيّدات كثيرات من الإدمان على تناول الحلويات والسكّر، ما يُسبّب لهنّ زيادة في الوزن.

المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تؤكّد لـ "سيدتي نت: أن دراسات عدّة تفيد أنّ الرغبة في تناول الحلويات لا تقتصر على الناحية النفسية فحسب، بل تتعدّاها إلى الناحية الجسدية أيضاً. وإذا كنت تتناولين كميّة كبيرة من السكّر يوميّاً، فستشعرين دائماً بأنّ جسمك بحاجة إلى الحلويات.

وثمّة نصائح، حسبها، تحرّرك من مشكلة الإدمان على السكّر:

ـ احرصي على تناول الوجبات الثلاث الرئيسة في اليوم. ففي العديد من الأحيان، قد تشعرين بأنّك بحاجة إلى السكّر بسبب الجوع، مع العلم أنّ بإمكانك تناول السكر بكميّات قليلة بين تلك الوجبات.

ـ أكثري من شرب الماء بمعدّل لا يقلّ عن لتر ونصف اللتر، يومياً.

ـ تناولي الأطعمة التي تحتوي على البروتين الحيواني، كاللحم والدجاج والسمك، إضافة إلى جميع مشتقّات الحليب، كالجبن؛ فالبروتين يحتاج إلى وقت طويل في أثناء عمليّة الهضم، كما يعدّل مستوى السكّر في الجسم، ويحدّ ـ بالتالي ـ من رغبتك الشديدة في تناول السكّر.

ـ تناولي الأطعمة الغنية بالدهون المفيدة، والمتوافرة في زيت الزيتون والزيتون وثمرة الأفوكادو والمكسّرات النيئة، كاللوز والجوز.

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