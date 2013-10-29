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سمراوات هوليوود يتألَّقن على السجَّادة الحمراء

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سمراوات هوليوود يتألَّقن على السجَّادة الحمراء سمراوات هوليوود يتألَّقن على السجَّادة الحمراء

أُقيم ليلة البارحة حفل "Black Girls Rock"، والذي شاهدنا به أناقة نجمات هوليوود السمراوات على السجِّادة الحمراء.
فاجأتنا النَّجمة Jennifer Hudson بلوك جديد بقصَّة شعر مختلفة، وتألَّقت على السجَّادة الحمراء بفستان أسود قصير من "Balmain" لتظهر بعد ذلك في إطلالات مختلفة أثناء الحفل، كما أعجبنا بلوك النَّجمة Tatyana Ali التي اختارت فستاناً جميلاً باللون الأبيض من “Michael Costello"، أمَّا زميلتها Skylar Diggins فقد تألَّقت بفستان سهرة أسود جميل من "Gucci".
وأحسنت النَّجمة المحبوبة Queen Latifah اختيار فستانها، إذ ساعدت الجوانب السوداء للفستان على ظهورها بشكل أنحف، أمَّا الجميلة السمراء Mariah Carey فقد وقع اختيارها على تنورة جميلة مع توب قصير من " Alexander McQueen ".
شاهدي الصُّور أعلاه وأخبرينا من كانت الأجمل بين سمراوات هوليوود برأيكِ؟

 

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