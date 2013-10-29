أجواء إفتتاح الفيلم اللبناني"غدي"

افتتح مساء أمس الفيلم اللبناني "غدي" في صالات Grand Cinemas، في مجمع ABC، الكائن في منطقة "ضبيّة"، إلى الشمال من بيروت، بحضور حشد كبير من الإعلاميين والمدعوين وطاقم الفيلم وبعض السياسيين ووزير الثقافة اللبناني "غابي ليّون"، حيث شاهد الجميع العرض الأول للفيلم المنتظر، الذي كتبه الممثل جورج خباز، وأنتجته شركة The Talkies، فيما تولّى إخراجه أمين درّة، في أولى تجاربه السينمائيّة.

الفيلم كوميدي اجتماعي، يُلقي الضوء على ولد، من ذوي الاحتياجات الخاصّة، اسمه "غدي"، يختلف عن سائر الأطفال، ويلقى رفضاً من أبناء الحيّ، لأنّه يصدر أصواتاً مزعجة ليلاً ونهاراً. أمام هذا الواقع، وبعد قرار رفع عريضة احتجاج إلى البلدية، في محاولة لإبعاده عن الحيّ، سيقنع والده "لابا" سكّان الحيّ بأنّ ابنه ملاك.

يشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب جورج خبّاز، مجموعة كبيرة من الممثلين المحترفين، من أمثال الممثل القدير أنطوان ملتقى وكميل سلامة ومنى طايع وكريستين شويري ورودريغ سليمان ولارا مطر وجوزيف آصاف وكارولين لبكي وأنطوان الحجل وأسعد حداد وجيزيل بويز، إضافة إلى الولد إيمانويل خيرالله، الذي أدّى دور "غدي".

أجواء الافتتاح في هذه الصور