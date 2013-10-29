لماذا تغيّبت فاطمة عن جنازة والدة ميسّر؟

فجعت الممثلة التركية إسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسر في مسلسل "فاطمة"، برحيل والدتها نورهال عن عمر يناهز الـ71 إثر إصابتها بنزيف حاد في الدماغ لم ينجح الإطباء في علاجها منه وتوفيت فوراً.

وشيّعت إسراء والدتها في جنازة كبيرة إلى مثواها الأخير في مقبرة العائلة، وسط حضور حشد كبير من أفراد عائلتها وأصدقائها الفنانين، وكان من بينهم الممثلة ميلتم جومبول الشهيرة بالسلطانة فاطمة.

وغابت صديقتها المقربة بيرين سات الشهيرة بفاطمة عن مراسم التشييع حيث احتفلت عشية رحيلها بافتتاح فيلمها "هذه دنياي" الذي غابت عنه إسراء للبقاء بجانب والدتها في لحظاتها الأخيرة.

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