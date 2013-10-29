" زايد للإسكان " يعلن أسماء 886 مواطناً من فئة القروض

ضمن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مبلغ 1،330 مليار درهم، يستمر برنامج الشيخ زايد للإسكان بالاعلان عن أسماء 886 مواطناً من فئة القروض والتي تم ترشيح طلباتهم للدراسة حسب المعايير الإلكترونية المعتمدة وعلى أصحابها استكمال كافة الوثائق المطلوبة ضمن شروط الاستحقاق تمهيداً لإصدار الموافقات النهائية قبل نهاية العام الحالي. وتضم هذه الدفعة كافة أصحاب الطلبات من فئة القروض المسجلة في البرنامج لعام 2006.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أنه حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استكمل البرنامج الاعلان عن كافة القوائم المرشحة للدراسة حسب نظام المعايير الالكترونية المعتمدة في البرنامج، وتعد هذه الدفعة هي الأخيرة قبل نهاية العام الحالي والتي وجه بالبت في دراستها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أغسطس الماضي.

وأشار بأن البرنامج قام الأسبوع الماضي بالإعلان عن 821 اسماً من فئة استكمال مسكن إلى جانب 887 اسماً من فئة المنح المالية المرشحة للدراسة بالإضافة إلى الإعلان عن الدفعة الأكبر من بين كافة الدفعات التي تم الاعلان عنها مسبقا في أوائل الشهر الحالي.

وأشار معاليه بأن توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء تعد مؤشرا هاما على حرص الحكومة في تحقيق الهدف الاستراتيجي للبرنامج والمتمثل في تحقيق الاستقرار السكني للاسرة المواطنة وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين وذلك بما يضمن تحقيق أعلى معايير السعادة لمواطني الدولة.

ويؤكد المهندس محمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان بالإنابة أن البرنامج قام بوضع خطة لدراسة الطلبات المرشحة للدراسة تبدأ بمرحلة تقييم كافة الطلبات ضمن نظام المعايير الإلكتروني وتليه مرحلة عمل التقارير الفنية والاجتماعية للفئات المستهدفة ثم مرحلة تجهيز القوائم النهائية بعد اتمام عملية الدراسة وأخيراً يتم الإعلان عن الموافقات النهائية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

وأضاف المحمود "سيبدأ البرنامج بدراسة الطلبات المرشحة فور استكمال المتعاملين للوثائق المطلوبة و حسب الخطة المحددة من قبل البرنامج بخصوص دراسة الطلبات والتي ستنتهي في نهاية العام الجاري. ويؤكد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان أن على الذين تم ترشيح طلباتهم للدراسة، توفير المستندات المطلوبة من الجهات المحلية التابعة لهم وذلك لضمان سرعة الانتهاء من دراسة طلباتهم والانتهاء من الاجراءات ضمن المدة الزمنية المحددة .

وأشار المحمود إلى أن قنوات تحديث البيانات وتسليم المستندات تبدأ من الموقع الإلكتروني للبرنامج أو من خلال تقديمها لأي فرع من أفرع البرنامج في دبي والفجيرة ورأس الخيمىة، كذلك يمكن تسليم المستندات لمراكز بريد الإمارات أو أي من فروعه على مستوى الدولة. وأضاف المحمود أن البرنامج يقوم بربط المرفقات مع طلب المرشح للمساعدة السكنية ويتم التأكد من صحة البيانات من قبل الباحثين الاجتماعيين وعمل الزيارات الميدانية اذا دعت الحاجة من قبل الفريق الهندسي في البرنامج للتأكد من حالة المساكن من خلال التقرير الفني ومن ثم تحويل الطلبات المكتملة إلى فرق العمل التابعة للجنة دراسة الطلبات والتدقيق عليها ودراستها ثم رفع توصية التدقيق إلى لجنة دراسة الطلبات لدراستها ورفع التوصية إلى مجلس إدارة البرنامج لاعتمادها.

إلى ذلك وفي إطار الأسماء التي ترشيحها للدراسة، أكد المهندس عيسى الحوسني مدير إدارة العناية بالمتعاملين أنه سيتم التنسيق مع المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات المختلفة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتعاملين في إصدار المستندات المطلوبة وتم تشكيل فرق عمل من برنامج الشيخ زايد للإسكان لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المتعاملين وتسهيل عملية استلام المستندات بالإضافة إلى تشكيل فرق لدراسة الطلبات للتمكن من دراسة الطلبات وعلى المستفيدين المتابعة من خلال مركز الاتصال الذي يعمل لمدة 12 ساعة يوميا خلال أيام العمل الرسمية على الرقم المجاني 80092933 (ZAYED800) كما يمكنهم زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج www.szhp.gov.ae للتعرف على المعلومات الخاصة والمستندات الواجب توفيرها للبت في دراسة طلباتهم.

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