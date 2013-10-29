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بلاتر مازحا عن ميسي ورونالدو: أحدهما ينفق أكثر على قصات الشعر

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بلاتر مازحا عن ميسي ورونالدو: أحدهما ينفق أكثر على قصات الشعر بلاتر مازحا عن ميسي ورونالدو: أحدهما ينفق أكثر على قصات الشعر

يفضل جوسيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لونيل ميسي ساحر برشلونة على كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد، رغم اعترافه بإعجابه بالثنائي.

وتضمنت قائمة الفيفا للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2013 اسم ميسي الذي حمل الجائزة في السنوات الأربعة الأخيرة مع رونالدو.

ونشر موقع "يورو سبورت" لبلاتر أثناء تواجده في محاضرة في جامعة إنجليزية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين للجوائز يكشف فيها تفضيله لميسي.

وقال بلاتر: "ميسي ورونالدو لاعبان استثنائيان، ولكنهما مختلفان تماما".

وأوضح "كرة القدم تقوم في الأساس على الاختلاف بين نجومها، ميسي شخص رائع يرغب كل أب وأم في أن يكون لهم ابنا مثله".

وتابع "ميسي سريع جدا ولكنه غير مندفع ويلعب بشكل جيد هذا بالإضافة إلى أنه شخص رائع، وهو ما يجعل شعبيته كبيرة، وهذا سبب حصوله على العديد من الترشيحات".

واستدرك مضيفا "ولكن رونالدو مختلف، فهو قائد في الملعب ومن الجيد أن تمتلك لاعبين مثله فهذا يعطي الحياة لكرة القدم".

وواصل مازحا "أحدهما ينفق أكثر من الآخر على قصات الشعر، ولكن هذا ليس مهما، فلا استطيع أن أقول من الأفضل بينهما، سوف يتسابقا هذا العام وسنعلن عن الفائز في يناير 2014".

وأتم "أحب الثنائي، ولكني أفضل ميسي".

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فيديو اليوم السابع

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