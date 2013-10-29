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تقارير – برشلونة يتوصل لاتفاق من أجل ضم تير شتيجن

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تقارير – برشلونة يتوصل لاتفاق من أجل ضم تير شتيجن تقارير – برشلونة يتوصل لاتفاق من أجل ضم تير شتيجن

توصل نادي برشلونة لاتفاق مع نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني من أجل ضم حارسه الدولي الشاب تير شتيجن لصفوف الفريق اعتبارا من الموسم المقبل وفقا لتقارير إخبارية إسبانية.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكاتالونية إلى أن أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي قد سافر إلى ألمانيا من أجل الحديث مع اللاعب الذي توصل لاتفاق مع برشلونة منذ شهر وأخبره أنه هدف الفريق الكاتالوني وأن يواصل تقديم هذه المستويات.

ويأمل برشلونة في إنهاء الصفقة مبكرا تحسبا لرحيل حارسه فيكتور فالديز الذي قد يرحل عن صفوف الفريق يونيو المقبل بعد انتهاء عقده.

وأشارت (سبورت) إلى أن الصفقة قد تتم مقابل 10 ملايين يورو يدفعها برشلونة لمونشنجلادباخ من أجل الحصول على خدمات الحارس ذو الـ21 عاما الذي ينتهي عقده عام 2015.

يذكر أن تير شتيجن يلعب أساسيا في صفوف مونشنجلادباخ منذ عام 2011 بعمر الـ19 كما بات الحارس الإحتياطي لمنتخب ألمانيا بعد حارس بايرن ميونيخ مانويل نوير.

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