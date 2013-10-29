أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات

سيد عبد الغني يكتب :الخلل الأخلاقي في الإعلانات التلفزيونية

  • منوعات
  • 117
Google+ Print
سيد عبد الغني يكتب :الخلل الأخلاقي في الإعلانات التلفزيونية سيد عبد الغني يكتب :الخلل الأخلاقي في الإعلانات التلفزيونية

انتقادات عديدة وجهت للثقافة الإعلامية وخاصة التليفزيون فكثيراً منها يرى أنه يهبط بأذواق الأطفال ويفسدها ويعمق فيهم القيم السلبية ويعلم الكذب والمراوغة والعنف.
أصبحت الإعلانات التليفزيونية تشكل مساحة كبيرة على خريطة الإرسال التليفزيوني وبالتالي أكثر قدرة على تشكيل اتجاهات وقيم المشاهد وبخاصة في عمر الطفولة، وذلك لأن الطفل المشاهد يكون أكثر قابلية للتشكيل.
وقد ملئت الفضائيات الإعلانات الموجهة في التلفزيون المصري غير مدروسة ومُنفذيها لا يعرفون مدى تأثيرها على سلوك الأطفال، حيث أن التأثير بتلك الإعلانات يكون على الأطفال بطريقة مباشرة وأن التمثيل في الإعلانات لا يبرز أشياء إيجابية لكي يتعلمها الطفل بينما يبرز الخطف بين الأسر أو الكذب بين الآباء والأطفال والعنف أحياناً لكي يحصل على الطعام المُعلن عنه.
   وكثرت في الآونة الأخيرة المحطات التلفزيونية الموجهة للأطفال شكلاً ومضموناً ونجد أطفالنا مصلوبين أمام التلفاز ساعات وساعات طويلة يشاهدونها ويتلقون منها الكثير أغنيات- طعام- لعب وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى تأثير الإعلان على سلوكياتهم. وهذا يعود علي المجتمع المصري جيلا بعد جيل يحدد شخصيته وهويته ويخلق أجيال غير مهذبة.. ويتسبب ذلك في رسم وتكوين شخصية أطفال وشباب لأمة مصرية لم يحسن تأديبها ومثال ذلك الإعلانات التي تحمل إيحاءات غير مهذبة ومنها الإعلان بتاع الواد اللى بيقول لأبوه «عيش إنت» ده؟؟؟..  والسؤال المطروح هل المعلنين حصلهم خلل أخلاقي ولا إيه؟؟؟؟.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1

أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية

شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق

شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق