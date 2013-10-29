بدء إضراب ممرضى مستشفى كفر شكر بعد اعتداء طبيب على زميلهم

دخل عدد من ممرضى مستشفى كفر شكر المركزى إضرابًا عن العمل؛ اعتراضًا على قيام طبيب بالتعدى بالضرب على ممرض لامتناعه عن حمل زوجة الطبيب من السيارة إلى سرير الاستقبال لتوقيع الكشف الطبى عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

كان اللواء محمود يسرى مدير الأمن تلقى بلاغًا من "إسلام. ع. م" 23 سنة، ممرض بمستشفى كفر شكر بتعرضه للضرب من أحد الأطباء، وإضراب ممرضى المستشفى عن العمل.

أكدت التحريات قيام ممرضى المستشفى بقسم الاستقبال بالاضطراب عن العمل، اعتراضًا على قيام "م. ع" طبيب نساء، وتوليد بالمستشفى بالتعدى الضرب المبرح على المجنى عليه، وسط زملائه لامتناعه عن نقل زوجة الطبيب من السيارة الخاصة به أمام المستشفى إلى سرير الاستقبال للكشف عليها، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 8750 جنح مركز كفر شكر لسنة 2013.