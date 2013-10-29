أخبار عاجلة

علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الخارجية: على واشنطن فهم ما يحدث في مصر.. وقرارنا أصبح مستقلا

  • مصر
  • 8
Google+ Print
وزير الخارجية: على واشنطن فهم ما يحدث في مصر.. وقرارنا أصبح مستقلا وزير الخارجية: على واشنطن فهم ما يحدث في مصر.. وقرارنا أصبح مستقلا

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن لا يمكن أن تعزل نفسها عن العالم، وأن التقارب «المصري- الروسي» ليس موجها ضد الولايات المتحدة، بل هو تقوية وتدعيم للدور المصري على الساحة العالمية، وأنه على واشنطن أن تتفهم ما يحدث في مصر.

وأضاف «فهمي»، في كلمته أمام الغرفه التجارية الأمريكية بمصر، مساء الإثنين، وبحضور 22 سفيرا معتمدا في القاهرة وعدد من الوزراء وأعضاء الغرفة، أن العلاقات «المصرية- الأمريكية» اختلفت عما كانت عليه قبل 30 يونيو، حيث تحولت لأول مرة منذ 30 عامًا إلى الندية، مؤكدا أن القرار المصري الآن أصبح مستقلا عن أي دولة.

وأوضح نبيل فهمي أن السياسة الخارجية الآن تتميز بتعقيدات شديدة لم تكن موجودة منذ 30 عاما، وأن أهم الانتقادات الموجهة للسياسة المصرية هي عدم تطورها بشكل متواز مع التطورات العالمية، حيث إن مصر يجب أن تبني سياستها الخارجية على القواعد التى بنتها في الماضي بشرط أن تكون نشيطة ومتحركة وتتناسب مع المتغيرات المستقبلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط