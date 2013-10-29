وزير الخارجية: على واشنطن فهم ما يحدث في مصر.. وقرارنا أصبح مستقلا

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن مصر لا يمكن أن تعزل نفسها عن العالم، وأن التقارب «المصري- الروسي» ليس موجها ضد الولايات المتحدة، بل هو تقوية وتدعيم للدور المصري على الساحة العالمية، وأنه على واشنطن أن تتفهم ما يحدث في مصر.

وأضاف «فهمي»، في كلمته أمام الغرفه التجارية الأمريكية بمصر، مساء الإثنين، وبحضور 22 سفيرا معتمدا في القاهرة وعدد من الوزراء وأعضاء الغرفة، أن العلاقات «المصرية- الأمريكية» اختلفت عما كانت عليه قبل 30 يونيو، حيث تحولت لأول مرة منذ 30 عامًا إلى الندية، مؤكدا أن القرار المصري الآن أصبح مستقلا عن أي دولة.

وأوضح نبيل فهمي أن السياسة الخارجية الآن تتميز بتعقيدات شديدة لم تكن موجودة منذ 30 عاما، وأن أهم الانتقادات الموجهة للسياسة المصرية هي عدم تطورها بشكل متواز مع التطورات العالمية، حيث إن مصر يجب أن تبني سياستها الخارجية على القواعد التى بنتها في الماضي بشرط أن تكون نشيطة ومتحركة وتتناسب مع المتغيرات المستقبلية.