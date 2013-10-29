بالصور.. تأبين الصحفية الراحلة يسرا حسن بنقابة الصحفيين

نظم عدد من الإعلاميين احتفالية تأبين للإعلامية الراحلة يسرا حسن، عضو نقابة الصحفيين، وذلك بمقر نقابة الصحفيين مساء أمس.

شهد الاحتفالية زوجها الإعلامى والأديب سمير الحسن مدير مكتب صحيفة الأسبوع بالإسماعيلية، وبناتها الثلاث آية وإيمان ودعاء، وهشام يونس عضو مجلس النقابة، وعدد من الإعلاميين منهم عبد الناصر الزهيرى رئيس تحرير جريدة الرحمة، وملهم العيسوى رئيس تحرير جريدة الراية، ومحمد أبو سنة رئيس تحرير جريدة القناة، والدكتور ناصر السلامونى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للصحافة العربية، ونجوى طنطاوى نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، والصحفيون وحيد رأفت ومحمد يوسف ونرمين عبد الظاهر وخالد مطر ورؤوف عبيد ومحمد المنسى وفاطمة سويرى وأحمد كحيل، وآخرون.

كما شهد حفل التأبين الدكتورة ماجدة عطا مدير مكتبة مصر العامة، والإعلامية عائشة أبو السعود، وعلاء سليم رئيس مؤسسة الضمير، والدكتور صبرى غانم عضو مجلس إدارة الصحفيين الإلكترونيين، والزميل عبد الحليم سالم رئيس قسم المحافظات بـ"اليوم السابع"، والعشرات من زملاء الإعلامية الراحلة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القران الكريم، وأشاد الحاضرون بأخلاق ومهنية الصحفية الراحلة وبعملها فى خدمة الناس، خاصة أنها كانت تعمل فى المجال الإنسانى وصحافة الخدمات طوال 20 عاما.

كما أشادوا بجهدها الكبير برغم صراعها مع مرض السرطان الذى أصابها مؤخرا وتوفيت على إثره، ومدى إخفائها للأمر عن زملائها وتحملها للألم بمفردها.

وتحدث عدد من زملاء الراحلة وزوجها عن دورها فى صحافة الخدمات، وكيفية حصولها على عضوية نقابة الصحفيين بعد 20 سنة من العمل فى المهنة.

كما تم سرد مسيرة حياتها المهنية منذ تخرجها فى كلية الآداب بجامعة الزقازيق، وعملها فى العديد من الصحف.