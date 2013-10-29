"أطباء بلا حقوق": متمسكون ببنود الكادر المقدم لمجلس الشورى المنحل

أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق حركة أطباء بلا حقوق، أن الحركة متمسكة ببنود مشروع الكادر الذى تقدمت به إلى مجلس الشعب ثم الشورى قبل حلهما.

وتابعت، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الكادر يتضمن زيادة للأساسى بقانون يصدر من جهة التشريع، وفائدة رفع الأساسى أنه يعطى زيادة ثابتة ويرفع المعاش، وبما أن قانون الكادر لم يصدر فنحن بعيدون عن الكادر تمامًا.

وقالت الدكتورة منى مينا، إن أى خطوة على طريق تحسين أجور الأطباء والفريق الطبى سنعتبرها خطوة إيجابية للأمام، شريطة ألا نسميها كادر ما دامت لم ترفع أساسى الراتب، وطالبت بأن تكون الزيادة فى شكل بدل ثابت، مشيرة إلى أن ميزة البدل أنه يصرف من باب أول أجور ولا يخضع للخصم مع التقييم.

وأضافت أن أى كلام عن حوافز جديدة مرفوض تمامًا، لأن الشكاوى ما تزال تأتى لى كل يوم ومن كل مكان بعدم صرف حوافز قرار 60، وطالبت كافة الأطباء، ممن لديهم مشاكل فى صرف الحوافز، بالتقدم ببلاغات للرقابة الإدارية.