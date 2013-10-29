كيف بدت نجوى كرم أجمل في الموسم 2 أو 3 من Arabs Got Talents؟

عوّدتنا النجمة نجوى كرم على إطلالاتها المتنوّعة والمميّزة، خصوصاً في برنامج Arabs Got Talent، حيث تطّل في كلّ مرّة أجمل من الثانيّة، من حيث التسريحة التي يهتمّ بها المزّين طوني صوايا، أو من حيث المكياج والأزياء التي تختارها بعناية فائقة وذوق رفيع.

حيث تحدّث مزيّن الشعر طوني عن إطلالات وتسريحات نجوى قائلاً: "بأن هذه النجمة صاحبة جمال ناعم جداً، وتمتلك شعر صحي لامع ما يمنحه قدرة أكبر على تقديم الاجمل من التسريحات لها. كما يضيف أن التسريحات الناعمة والبسيطة هي أكثر ما تحافظ على جمالها العفوي. ونترك المزيد من التفاصيل عن جمال شعر نجوى وتسريحاتها لموضوع خاص آخر.

ولمحبّي ومحبّات هذه النجمة، إليكم فرصة التصويت لنجمتكم نجوى عن أجمل إطلالات جمالها.

فهل تجدينها في الموسم الثالث هذا أجمل، أو في الموسم الماضي، أيّ الثاني؟