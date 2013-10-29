ريهام سعيد تحاور مفيد فوزي.. وتكشف تجارة الأعضاء في "صبايا الخير"

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

يستضيف برنامج "صبايا الخير" الذي تُقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "النهار"، اليوم، الإعلامي مفيد فوزي؛ للحديث عن المبادرات الخاصة بالمصالحة مع تنظيم الإخوان، وهل يوافق على الدعوة للتصالح أم لا؟.

كما يتحدث عن محاكمة الرئيس المعزول المقرر لها الرابع من نوفمبر المقبل.

بينما تقدم غدا، حلقة خاصة حول تجارة الأعضاء وعمليات زرع الكلى. جدير بالذكر أن برنامج "صبايا الخير" يذاع يوم الثلاثاء في الحادية عشرة مساء على شاشة قناة "النهار"، وتذاع الإعادة بعد ساعتين على قناة "النهار +2".