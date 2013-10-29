رئيس حكومة «برقة» الليبية: قد نتجه لإعلان دولة مستقلة.. ونطمئن مصر على حدودها

«البرعصى» لـ« »: اختطاف السائقين تصرفات فردية

كتب : محمد حسن عامر منذ 52 دقيقة

قال عبدربه عبدالحميد البرعصى، رئيس حكومة إقليم برقة، فى حواره مع «الوطن»، إن ما دفع أهل برقة لإنشاء حكومة مستقلة هو فشل الحكومة الحالية فى تلبية مطالب الشعب الليبى.

■ ما دفعكم فى إقليم برقة لاتخاذ خطة تشكيل حكومة مستقلة؟

- إن خطوة إعلان حكومة مستقلة تعبير عن حراك مستمر منذ أكثر من سنتين للمطالبة بإقامة نظام اتحادى فيدرالى فى ليبيا، وهو نظام -كما نعرف- مطبق فى عدة دول، بعد أن وجدنا أن الحكومة الحالية والمؤتمر الوطنى (البرلمان المؤقت) لم يقدما ما يريده الشعب الليبى فى أمور كثيرة، حيث جاء أداؤهم مخيبا للآمال، بالإضافة إلى عدم وجود دستور حالى، فرأينا نحن أهالى وقبائل وعشائر إقليم برقة العودة لدستور 1951 الذى وضعه الأجداد والآباء فى ظروف وحالة حرجة مشابهة لما عليه ليبيا الآن، وكان مخرجا لليبيا من مأزقها وقتها.

■ ماذا عن علاقتكم بالحكومة المركزية، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد والثروات؟

- إن المكتب التنفيذى الذى شكلناه هو مكتب إدارى خدمى لإقليم برقة، لكن هناك وزارة مثل وزارة النفط ستتولى تقسيم النفط بين الأقاليم الثلاثة فى ليبيا بالعدل والتساوى، فلا نريد السيطرة أو الاستحواذ على موارد ليبيا، نريد نظاما إداريا خدميا يحقق مطالب أهالى برقة وباقى أهالى ليبيا.

■ وماذا عن تشكيل قوة دفاع برقة؟

- نسير فى إطار الدولة التى لها جيش واحد ووزارة خارجية واحدة، وخطوة تشكيل قوة دفاع برقة هى لحماية الإقليم ومرافقه وليس لشن حروب أو أغراض أخرى.

■ هل أخذتم فى اعتباركم موقف البلدان المجاورة، خاصة مصر التى يقع إقليمكم على حدودها؟

- نحترم الدول الأخرى ودول الجوار ونلتزم بكل الاتفاقات الدولية الملتزمة بها الدولة الليبية، خاصة الشقيقة العربية مصر، التى من الضرورى أن تكون علاقاتنا معها ممتازة بل وفوق الممتازة، وعلى مصر أن تطمئن على حدودها.

■ لكن السائقين المصريين كانوا مخطوفين داخل إقليم برقة؟

- الأوضاع فى ليبيا غير مستقرة وكذلك فى مصر، لكن مثل هذه المشاكل تصرفات فردية من قبل بعض الأطراف الذين يكون لهم أغراض خاصة، لكننا سنحرص على إيجاد علاقات طيبة مع مصر وألا يحدث أى خلل فى هذه العلاقة.

■ كيف استقبلت الحكومة المركزية قراركم؟

- نعرف أن الحكومة فى ليبيا ضعيفة لا تسيطر على شىء وتقع هى تحت سيطرة الكتائب والميليشيات المسلحة، ورئيس الوزراء السيد على زيدان قال إن خطوتنا أمر لا يستحق النقاش، ولكن سنرد عليه وسنجبره على الحوار والنقاش معنا.

■ هل هناك أحزاب تدعم موقفكم؟

- لا يوجد أى أحزاب سياسية تدعمنا، فدعمنا كله من القبائل والعشائر.

■ هل يأتى يوم ويتحول إقليم برقة إلى دولة مستقلة؟- لا نتمنى هذا ولا نريده، لكن إذا رأينا ما يدعو إلى تكوين دولة مستقلة، ولم تسر الأمور بشكل طبيعى فسنتجه إلى إعلان دولة مستقلة.

■ هل إعلانكم حكومة خاصة بالإقليم من الممكن أن يجتذب الأقاليم الأخرى لنفس الخطوة؟

- نعم، هناك من يريدون إقامة نظام فيدرالى ويسعون لإنشاء مكتب سياسى، ولدينا معلومات عن وجود حراك مماثل فى طرابلس لنفس الهدف.