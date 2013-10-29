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معارض سورى: الجربا يشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

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معارض سورى: الجربا يشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة معارض سورى: الجربا يشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

كشف مصدر مسئول واسع الإطلاع فى المعارضة السورية فى الخارج، أن رئيس الائتلاف الوطنى السورى أحمد الجربا سيشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب فى الجامعة العربية، حيث "سيطالب الجربا بحصول المعارضة السورية على غطاء عربى دعما للمعارضة للمشاركة فى جنيف 2".

وقال المصدر، إن "وزراء الخارجية العرب سيناقشون هذا الموضوع الأحد المقبل، بعد أن يكون المبعوث العربى والأممى بشأن سورية الأخضر الإبراهيمى أنهى جولته السياسية على الأطراف المعنية بالأزمة السورية وأصبح لديه ولدى الأطراف التصور الأفضل لإمكانيات انعقاد جنيف 2".

وأضاف أن "الموقف العربى أبلغ من الجامعة للائتلاف بأنه يقوم على تشجيع كل الأطراف من السلطة والمعارضة على وضع الأزمة السورية على طريق الحل السياسى وهو الأمر الذى سيكون فى صلب مناقشات الوزراء العرب بالقاهرة".

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