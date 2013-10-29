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"العربى للطفولة والتنمية" يناقش دمج الطفل ذى الإعاقة فى المجتمع

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"العربى للطفولة والتنمية" يناقش دمج الطفل ذى الإعاقة فى المجتمع "العربى للطفولة والتنمية" يناقش دمج الطفل ذى الإعاقة فى المجتمع

يعقد المجلس العربى للطفولة والتنمية، السبت المقبل، مائدة مستديرة للخبراء فى مجالات "دمج الطفل العربى ذى الإعاقة" فى التعليم والمجتمع ضمن مشروع المجلس، وذلك بمقر المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة.

وقال الدكتور حسن البيلاوى، الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، إن قضية "دمج الطفل ذى الإعاقة" فى المجتمع تعد من أولويات عمل المجلس فى المرحلة الراهنة، وذلك إيمانا بأن الدمج هو حق من حقوق هؤلاء الأطفال كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووسيلة ناجحة لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم واستثمارها لصالح المجتمع.

وذكر بيان إعلامى، اليوم الثلاثاء، أن المائدة ستضم خبراء من تسع دول عربية هى الأردن والإمارات والبحرين وتونس والسعودية والكويت ولبنان وليبيا ومصر، وتتناول مفهوم الدمج وأنماطه وما له وما عليه، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب العربية والدولية فى مجال الدمج، بهدف الوصول إلى نموذج استرشادى لدمج الأطفال ذوى الإعاقة فى المجتمع عامة والتعليم بشكل خاص.

يذكر أن المجلس العربى للطفولة والتنمية، برئاسة الأمير طلال بن عبد العزيز، أولى اهتماما خاصا بقضية الأطفال ذوى الإعاقة، منذ تأسيسه، وانتهى مؤخرا من تنفيذ مشروع "نحو بيئة آمنة لحماية الطفل ذى الإعاقة من الإساءة"، وكان من أبرز مخرجاته حزمة من الأدلة الاسترشادية والتدريبية، وتدريب أكثر من 60 متدربا من 14 دولة عربية، إضافة إلى إصدار مجموعة من القصص وأفلام الكرتون الموجهة لهذه الفئة من الأطفال.

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مصر 365