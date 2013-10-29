حسام عيسى: مصر تحتاج لتطوير التعليم الفنى بعد أن افتقدته

قال الدكتور "حسام عيسى"، وزير التعليم العالى خلال كلمته فى حفل الافتتاح الرسمى للعام الدراسى الجديد لفرع"جامعة برلين للتقنية، إن الجامعة موجهة نحو البحث العلمى والتكنولوجيا، وإن مصر تحتاج إلى تطوير التعليم الفنى، وهو ما أصبحت تفتقده.

وأكد "عيسى" أن جامعة برلين، تعتبر نقطة الوصل مع ألمانيا لتطوير الثقة والتبادل بين البلدين، فيما أضاف الدكتور "جورج ستينباخ" رئيس الجامعة بألمانيا، أن الدراسة بالجامعة تسعى إلى أن يصبح الباحث مؤهلاً للعمل بكل ما يتعلق به فى مجال الهندسة.

وجاء ذلك خلال احتفال فرع جامعة برلين للتقنية، ببدء الموسم الدراسى الثانى لطلاب الماجيستير أمس الإثنين فى مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.