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محاور جديدة لـ"الدائرى" وربطها بشارع أحمد عرابى وطريق المصانع

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محاور جديدة لـ"الدائرى" وربطها بشارع أحمد عرابى وطريق المصانع محاور جديدة لـ"الدائرى" وربطها بشارع أحمد عرابى وطريق المصانع

أكد المهندس "محمد عبد الظاهر"، محافظ القليوبية، على تطوير شارع أحمد عرابى، وطريق المصانع، وربطهم بالطريق الدائرى، وإنشاء ميدان بمنطقة أم بيومى نهاية نزلة الدائرى، بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ القليوبية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع الشركات المنفذة لأعمال التطوير والرصف لشارع أحمد عرابى بالبدء بالعمل من بداية نزلة عرابى من جهة الدائرى، والبدء فى رفع وإزالة كافة أشكال الإشغالات المنتشرة بشارع عرابى، وأكد أن الأعمال ستنتهى خلال ثلاثة أشهر ونصف.

وأشار "عبد الظاهر" إلى أن الانتهاء من تطوير ميدان المؤسسة العمالية سيكون بعد 6 أشهر، وجار الانتهاء من الرسم الهندسى، والمحاور الرئيسية لميدان المؤسسة، وإرسالها إلى كلية هندسة بنها، لإعداد التصميمات اللازمة لطرحها فى مناقصة عامة على مجموعة من شركات القطاع العام، وبعدها تبدأ الشركات المنفذة تنفيذ المشروع خلال 4 أشهر، ليكون جاهزًا خلال هذه المدة بتكلفة مبدئية تقدر بـ25 مليون جنيه.

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مصر 365