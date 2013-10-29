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تعليم القنفذة يدرب معلمي الإنجليزية

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 خالد محمد الفقيه (القنفذة)

أقامت شعبة اللغة الإنجليزية بإدارة التربية والتعليم بالقنفذة برنامجا تدريبيا لمعلمي اللغة الإنجليزية بقطاعي قنونا وحرب وبني عيسى قدمه المشرف التربوي درويش سنان الزبيدي.وأوضح لـ «عكاظ» مدير الإعلام التربوي بالإدارة يحيى الناشري أن البرنامج تناول تطوير أداء المعلمين في مهارات تصميم التدريس وتنفيذه والتقويم لأجل التعلم والتحفيز خلال 4 أيام تفاعل معها المعلمون المستفيدون من البرنامج.واختتم البرنامج بحضور مدير الإشراف التربوي عبدالرحمن الزاحمي الذي وجه المعلمين إلى ضرورة ترجمة ما تلقوه من خبرات ومهارات في هذا البرنامج إلى واقع داخل بيئات التعلم بما ينعكس إيجابا على المستوى التحصيلي للطلاب، مؤكدا أن ذلك هو المؤشر الرئيس لنجاح الخطط التدريسية.

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