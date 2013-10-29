اتفاقية لإعداد قيادات الصف الثاني

وقعت هيئة دبي للطيران المدني اتفاقية تعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتنص الاتفاقية على إعداد قيادات الصف الثاني (رؤساء أقسام ومدراء المكاتب) وتأهيلهم كقيادات للصف الاول في المستقبل والتأكيد من استمرارية ريادة مسؤولي الادارة العليا والمتوسطة في الهيئة، وقع الاتفاقية كل من محمد عبدالله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وتتلخص أهداف الاتفاقية في تقديم برنامج متكامل لإعداد قيادات الصف الاول من خلال نموذج متكامل من الدورات في التخطيط والتنفيذ بهدف تعزيز مهاراتهم القيادية والادارية، ويشمل البرنامج التعليمي والتنفيذي عدة محاور منها القيادة والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والأزمات والجودة والتميز المؤسسي، كما سيتم عقد سلسلة من جلسات المناقشة والمحاضرات مع عدة شخصيات قيادية متميزة لسرد مسيرتهم الناجحة.