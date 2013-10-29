د.ابن سلمة يتفقد مركز الإعلام الخارجي بالمدينة المنورة

قام وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الخارجي الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سلمة بجولة تفقدية لمركز الإعلام الخارجي بالمدينة المنورة للاطلاع على سير العمل فيه ومتابعة أعمال المركز عن كثب.

وقال الدكتور ابن سلمة ل "الرياض" إن الجولة تهدف للاطلاع على جهود الزملاء وعلى الخدمات الإعلامية من اجهزة اتصال وخدمات الإنترنت في الفرع ومدى تنفيذ خطة الإعلام الخارجي، ومعرفة سير تنفيذ البرامج المعدة والتي يزداد إثراؤها كل سنة من قبل المركز الذي يحظى كل عام بمتابعة مستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للإعلاميين.

وأشار الى أن المركز يقدم خدماته على شقين: فني يتعلق بتوفير وسائل الاتصال والخدمات المساندة ومساعدة الإعلاميين وخصوصاً فرق التلفزيون بما يتعلق بأعمال الحقن والمونتاج بالتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون والشق الآخر استضافة الضيوف وتأمين اقامتهم وتزويدهم بالمعلومات وإنجاز زياراتهم الميدانية.

واضاف الدكتور ابن سلمة ان الإعلام الخارجي لا يقتصر على ذلك فحسب بل هنالك كثير من الشخصيات والمؤسسات تقوم بدور إعلامي خارجي كل يقوم بدوره، فرجال الأعمال والغرف التجارية في تواصلها مع الدول الأخرى ومجتمعات الأعمال خلال المعارض واللقاءات والمنتديات الاستثمارية جزء من الإعلام الخارجي وأيضا مسؤولو الدولة في تواصلهم مع وسائل الإعلام الأجنبية جزء من الإعلام الخارجي والطلاب السعوديين في مختلف دول العالم حينما يتواصلون مع المجتمعات ووسائل الإعلام جزء من الإعلام الخارجي، ويستطرد نحن جهة حكومية تحاول ان تسهل وتنسق وتيسر الأمور عندما يتعلق بمناسبات او فعاليات متفق عليها سلفاً مع دول او ضمن برنامج يتعلق بنشاطات اجهزة الدولة الأخرى، على سبيل المثال عندما تقيم إحدى الوزارات او المؤسسات الحكومية الكبرى نشاطاً او معرضاً عالمياً نحن نقوم بدور من ناحية التغطية الإعلامية وتسهيل وصول المعلومات للإعلاميين الأجانب، مبيناً أن كل صناع القرار في الدولة لهم دور في التواصل مع الإعلام الخارجي.

وأشاد بالكفاءة والخبرة التي يتميز بها المركز والعاملين به حيث قال هناك خبرة متراكمة فهذه ليست السنة الأولى فقد مر اكثر من ٣٠ عاماً وهذا النشاط ينجز كل موسم حج ويسبق له خطة متكاملة توفر لها القدرات البشرية والإمكانيات وهنالك خدمات كثيرة ملحوظة تقدم للإعلاميين كي يتمكنوا من أداء رسالتهم الإعلامية.