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17 مليوناً لتوسعة مستودعات «الرئاسة»

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17 مليوناً لتوسعة مستودعات «الرئاسة» 17 مليوناً لتوسعة مستودعات «الرئاسة»

 خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

وقع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، عقدا لتوسعة مستودعاتها بأكثر من 17 مليون ريال.ويشمل عقد التنفيذ مشروع توسعة مجمع المستودعات بمكة المكرمة بالأرض الواقعة بمواقف «كدي» مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة تقدر بنحو 17.7 مليون ريال، حيث ستكون مدة تنفيذ العقد 18 شهرا.وأكد د. السديس أن هذا العقد يأتي انطلاقا من دعم ولاة الأمر حفظهم الله للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم أفضل الخدمات وتسخير كافة الإمكانات للعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وشؤونهما، كما يأتي تنفيذ هذه التوسعة تزامنا مع التوسعات التاريخية العملاقة.

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