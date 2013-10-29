حملة قومية لتطعيم الأطفال برعاية محافظ سوهاج

أصدر اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج اليوم الاثنين توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء ورؤساء القرى ووكلاء وزارات مديريات " التربية والتعليم، الشئون الاجتماعية، الشباب والرياضة، الأوقاف، التموين، قصر الثقافة ومجمع الإعلام " بسوهاج ونيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة والمنشاة بالتعاون وتقديم الدعم اللازم لفرق التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ضمن الحملة القومية للتطعيم كمرحلة أولى لجميع الأطفال بالمحافظة من عمر يوم وحتى خمس سنوات والأطفال الأجانب المقيمين بها، حتى عمر15 عاما.

وتستمر الحملة لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق السابع عشر من نوفمبر القادم، وحتى الأربعاء الموافق 20/11 /2013، وتقوم فرق التطعيم المتحركة بعملها منذ الساعة الثامنة صباحا فى البندر والريف وتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل ومن شقة إلى شقة حتى الساعة الرابعة عصرا، وكذلك تعمل الفرق الثابتة بالمراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والميادين العامة ومحطات السكك الحديدية والأتوبيسات حتى الساعة الخامسة مساء، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين للتطعيم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم بدائرة المحافظة لهذا العام 2013 يصل إلى 640.961 طفلاً وطفلة من بينهم 1196 أطفال أجانب مقيمين، كما يبلغ عدد فرق التطعيم على مستوى المحافظة 2350 فرقة موزعين على عدد 618 فرقة ثابتة وعدد 1732 فرقة متحركة لتغطية جميع أنحاء المحافظة.

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